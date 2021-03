Coop di Verscio in festa, dal 31 marzo fino a sabato 3 aprile, per sottolineare il rinnovamento completo del negozio. Per l’occasione vi sarà un’offerta 10x dei Superpunti e venerdì la clientela potrà approfittare di un’interessante azione pasquale: una carta regalo di 20 franchi su una spesa di almeno 100. Alla casa, per tutti, anche una golosa sorpresa.

Il negozio di Verscio, nelle Terre di Pedemonte, è stato completamente ammodernato con un investimento di 1,81 milioni di franchi, appoggiandosi in gran parte ad aziende del nostro territorio.

Le collaboratrici e i collaboratori (10 in totale) possono ora accogliere i clienti un ambiente più moderno e luminoso, con un assortimento ottimizzato che conta 12.000 prodotti. Legno di abete per il reparto frutta e verdura, granito di Vergeletto come pavimento e pareti di mattoni rossi nello spazio panetteria rendono inoltre il negozio colorato, fresco e accogliente. Negozio aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato fino alle 18.30.