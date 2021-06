Sono passati quasi sette mesi, oramai, dal rogo che ha distrutto il Mulino di Maroggia. I gesti di solidarietà, però, non si sono certo esauriti. Anzi. Francesco Cairoli di French-ART, un ragazzo del Mendrisiotto con la passione per l’arte, ha creato uno splendido paio di Adidas Stan Smith a tema, appunto Mulino. Una creazione che da una parte vuole ricordare quanto accaduto e, dall’altra, dare una spinta (e un contributo) alla rinascita. L’idea, insomma, è quella che il Mulino risorga dalle proprie ceneri. Come la fenice. Le scarpe sono state messe all’asta su Ricardo.ch: chi volesse aiutare, beh, ha tempo fino alle 17.02 del 22 giugno. Il modello, dicevamo, raffigura due momenti indelebili per il Mulino: su una scarpa la fase drammatica dell’incendio e, sull’altra, la fase di rinascita raffigurante la fenice. L’intero ricavato dell’asta verrà donato alla famiglia Fontana proprietaria del Mulino di Maroggia.