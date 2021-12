È il primo parco in Canada attrezzato per bambini, atleti e disabili. Fortemente voluto da un comitato di artisti appoggiato dal sindaco della città di Montréal, è stata la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec a renderlo possibile. La fondazione privata si adopera da oltre trent’anni per il miglioramento della vita di bambini e adulti che vivono in situazioni di vulnerabilità, offrendo loro soggiorni e vacanze presso la sua Base de plein air Bon départ. Supporta inoltre diverse organizzazioni che puntano a migliorare la qualità di vita di bambini in difficoltà e le loro famiglie, contribuendo al loro benessere.