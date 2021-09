E un altro passo nella direzione giusta le passerelle per la mobilità dolce del Luganese l’hanno fatto. Ieri il ponte di Spada - la passerella ciclopedonale che collegherà Dino e Cagiallo (e dunque Lugano e Capriasca) permettendo di scavalcare l’omonima ed erta valle - ha incassato un nuovo sì convinto: la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha supportato all’unanimità la necessità di realizzarlo. Intanto, poco più in là e pochi giorni fa, la passerella ciclopedonale di Cossio in territorio di Cadro è stata svelata dopo mesi di lavori e il nuovo tratto è quasi pronto per essere inaugurato. Lo sarebbe già stato, ma la crisi delle materie prime sta provocando ritardi non previsti per uno dei suoi elementi: i parapetti.

In cantiere l’anno prossimo?

Il ponte di Spada è sia un’opera di...