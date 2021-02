Dieci anni. Tanto è passato da quando Paolo Beltraminelli ha lasciato Palazzo civico per entrare in Governo. Ora è pronto a tornare, come consigliere comunale. Gli chiediamo il perché di questa scelta e come vede la sua città.

Paolo Beltraminelli, che differenze ci sono tra la Lugano del 2011 e quella del 2021?«Ho lasciato malvolentieri dieci anni fa, mi trovavo molto bene ed eravamo tutti impegnati nella costruzione della nuova Lugano: dopo le aggregazioni del 2004 e 2008 si stava preparando l’ultima tappa. Vi era poi, tra infinite polemiche, la grande sfida del LAC, che ora è una presenza irrinunciabile. L’Università era in pieno sviluppo, ma si cominciavano ad avvertire i problemi dovuti al crollo del gettito fiscale delle banche. Forse anche per quello fu accantonato il progetto di nuovo...