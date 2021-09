Un periodo nero per le luci rosse, «ma l’offerta è in aumento»

Non è un periodo facile per il mondo a «luci rosse». Lo sa bene chi opera nel settore: la pandemia, le restrizioni federali e cantonali, l’introduzione del COVID-Pass hanno evidentemente avuto un ruolo fondamentale nel periodo, possiamo definirlo così, di crisi. Ma non c’è solo questo, perché in realtà, ci spiegano, «l’offerta è per certi versi aumentata». In Ticino, stando al rapporto annuale della Polizia cantonale, nel 2020 le persone che si sono annunciate per l’esercizio della prostituzione sono state 238, 21 in meno rispetto all’anno precedente. Dati in calo che si riflettono anche nelle presenze all’interno dei locali erotici: con il protrarsi della pandemia, infatti, il numero di presenze all’interno dei postriboli è diminuito fino a raggiungere le 74 unità. E il trend si sta confermando...