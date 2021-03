I medici pediatri attivi nel settore ambulatoriale del Luganese offrono, da subito, al pubblico la disponibilità di un picchetto destinato ai pazienti 0-16 anni. Il servizio è attivo durante il week-end e durante i giorni festivi dalle 8 alle 20. Il numero telefonico (091/800.18.28) per contattarlo corrisponde a quello della guardia medica. In tal modo i pazienti e i loro parenti potranno parlare direttamente con la/il pediatra di turno e farsi visitare, se necessario, nel rispettivo studio medico.

«Lo scopo dell’offerta - si legge in una nota - è di incrementare la sicurezza dei piccoli pazienti luganesi anche durante i fine settimana e i festivi e di alleggerire la mole lavorativa dei pronto soccorso ospedalieri. Si tratta, fuori dubbio, di un salto di qualità della presa a carico pediatrica».

Il servizio di picchetto pediatrico è gestito dai pediatri del Luganese che già lavorano in settimana sul territorio e che si rendono disponibili a turno per i pazienti pediatrici (0-16 anni). Concretamente, una volta chiamato il numero indicato, risponderà un operatore del servizio di guardia medica con il compito di inoltrare la chiamata al pediatra di picchetto, che valuterà il caso e come procedere (consulto telefonico, visita medica, ...).