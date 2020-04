Sono all’incirca tre i chili di cocaina passati negli ultimi tre anni per le mani di un tossicodipendente ticinese residente nel Luganese. Di questi, meno della metà li ha venduti a vari consumatori nel distretto, probabilmente per sostenere il proprio consumo, e più della metà l’ha consumata egli stesso.

L’uomo, 55 anni, è finito in manette lo scorso novembre, quando è stato pizzicato all’altezza di Rivera - di rientro in treno da Rapperswil - in possesso di quasi quaranta grammi di eroina (con una purezza tra il 23 e il 48%), di cui 16 destinati alla vendita e 24 al suo consumo personale. Le conseguente inchiesta, coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier, ha permesso di rivelare che il ticinese aveva al proprio domicilio senza diritto una pistola scacciacani e cinque proiettili a salve (da cui l’accusa di infrazione alla Legge federale sulle armi), nonché di determinare che il quantitativo di eroina passata fra le sue mani era decisamente maggiore di quella trovatagli addosso. L’inchiesta ha parimenti permesso di identificare alcuni consumatori, a cui l’uomo vendeva l’eroina in dosi da 0,5 grammi al prezzo di 40 o 50 franchi l’una.