All’inizio del ‘900 erano principi e monarchi, poi uomini di spettacolo e cultura. Oggi tutti i ticinesi possono ritagliarsi un pomeriggio tra le storiche mura dell’Hotel Splendide per vivere un’esperienza tradizionale britannica, con la cura e la maestria della pasticceria contemporanea.

A partire dal 15 novembre, torna negli ampi spazi della hall dell’albergo il Traditional Afternoon Tea, un appuntamento imperdibile, in particolare in questa stagione che ci spinge ad incontri più raccolti e famigliari. Se, infatti, come raccontano i costumi d’oltremanica il tè pomeridiano è un rito da consumarsi tra amici, le poltrone e i divani dello Splendide invitano ad un intimo pomeriggio all’insegna delle cose buone.