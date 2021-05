Fortificare le relazioni, già bene sviluppate nei decenni, tra Svizzera e Ungheria, con la speranza di avviare - nonostante le limitazioni della pandemia - un gemellaggio tra realtà ticinesi e magiare in ambito economico, imprenditoriale e socio-culturale. È questo, in sintesi, l'obiettivo dichiarato dall'ambasciatore ungherese a Berna Jozsef Czukor, che martedì è stato ospite a Palazzo Civico del sindaco di Lugano Marco Borradori, il quale lo ha ricevuto insieme al console onorario d'Ungheria in Ticino, Giacomo Ghezzi.