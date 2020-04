Un cestino con un pasto in regalo per i lavoratori ausiliari dell’EOC all’ospedale Civico di Lugano. Lo ha consegnato mercoledì un gruppo di partner della regione per far sentire la vicinanza anche a chi si occupa delle pulizie all’interno del nosocomio e sottolinearne l’importanza. Agli ausiliari è stato consegnato un cestino con un pasto «street food»: un panino con la porchetta, una tisana, un te verde e dei brownies al cioccolato. Insieme al pranzo un biglietto di ringraziamento «per il prezioso lavoro svolto». All’iniziativa hanno partecipato Taste Away Street Food, Street Bistrot, Panetteria Magliasina, Erbe Ticino, Erboristi Lendi, Gaba Müller Art Creations e TMN Tipografia Tipoffset Molino Nuovo.