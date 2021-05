Da un lato le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte al mondo e l’Organizzazione mondiale della sanità vuole ridurre il rischio di morte del 25% entro il 2025, dall’altro al termine di un percorso di riabilitazione cardiovascolare, in media la metà dei pazienti perde l’entusiasmo a mantenere costante l’impegno nel prendersi cura di sé e nel migliorare il proprio stile di vita. Un problema a cui potrebbe aver trovato una soluzione l’Ospedale Malcantone in collaborazione con la SUPSI, tramite una creazione di un’applicazione medicale che tenga il paziente stimolato e in contatto con il team curante anche dopo essere stato dimesso dall’ospedale. E questo per tutta la durata della riabilitazione che, essendo i problemi cardiovascolari di norma cronici, comporta sovente un profondo...