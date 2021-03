Otto marzo : Giornata internazionale della donna. Proprio oggi, davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano, è comparso un 28.enne del Luganese che, nel maggio del 2018 ha avuto un rapporto sessuale con una donna incapace di discernimento o inetta a resistere. «Ha approfittato sessualmente di una donna, ha abusato di lei» ha evidenziato il giudice Amos Pagnamenta condannando l’uomo a una pena di 24 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. In aula, oggi, si è dunque ripercorsa la notte del 5 maggio di quasi tre anni fa. Lo si è fatto soprattutto ripercorrendo le dichiarazioni dei coinvolti. A partire dall’incontro avvenuto tra l’uomo e la vittima, alle prime ore del su una panchina poco distante da una discoteca di Lugano. Con la donna, però, che stava rimettendo. Il 28.enne l’ha dunque accompagnata nella propria abitazione dove si è consumato il rapporto sessuale: consenziente secondo l’imputato difeso dall’avvocato Nadir Guglielmoni; un abuso in tutto e per tutto secondo l’accusa sostenuta dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri e dalla vittima – la quale non ha chiesto alcun risarcimento – patrocinata da Karin Valenzano Rossi. Che la donna non stesse bene era emerso, come detto, già sulla panchina. Uno «stato psicofisico compromesso» poi ravvisato durante il tragitto verso l’auto e nell’abitazione dell’uomo, una volta giunti in camera. Proprio qui, ha ravvisato la Corte, «l’imputato era perfettamente consapevole che la vittima era in uno stato di dormiveglia durante il rapporto sessuale e quindi inetta a resistere». Macchiandosi di una colpa medio-grave, il giudice – non senza riservare «più di una critica» allo sviluppo dell’inchiesta – ha quindi confermato i fatti indicati nell’atto d’accusa e a quindi giudicato adeguata la richiesta di pena formulata dal procuratore pubblico (24 mesi sospesi).

«Un corpo da usare a piacimento»

Che quella notte ci fosse stato un abuso l’ha sottolineato, in aula, anche la legale della vittima: «Otto marzo. Una data che ci ricorda che le donne hanno pari diritti e dovrebbero essere trattate con rispetto» ha spiegato Valenzano Rossi durante il suo intervento. E tutto parte da quella panchina, dove l’uomo «ha visto una ragazza accasciata sulla panchina che vomitava. Se avesse davvero voluto aiutarla avrebbe chiamato qualcuno, magari per portarla all’ospedale». Secondo la legale, invece, l’uomo «ha pensato che fosse un’occasione da non perdere. L’imputato ha considerato la ragazza solo un corpo da usare a suo piacimento. Un uomo di quasi 30 anni che sa valutare appieno la portata dei propri atti, ma l’istinto animale ha prevalso».

Di tutt’altro avviso l’avvocato della difesa il quale, durante l’arringa, ha chiesto che il suo assistito venisse prosciolto. E l’ha fatto, innanzitutto, chiamando in causa la giurisprudenza. Al centro, il fatto se la vittima fosse ubriaca: «la giurisprudenza parla di un tasso alcolico del 3 per mille» affinché si possa parlare di inattitudine totale. E, a mente della difesa: quanto ha dichiarato d’aver bevuto la donna quella sera non porterebbe «a uno stato di inattitudine tale da configurare il reato». Inoltre, ha aggiunto, L’imputato ha portato la vittima «a casa sua, dove c’è una sorella, la madre, un patrigno e la nonna. Non ne uscirà come un cavaliere – ha infine commentato –, ma codice penale alla mano non è un maniaco».

Settanta immagini pornografiche sul telefonino

Oggi in aula il 28.enne è stato condannato pure per pornografia. Sul suo telefonino, infatti, sono stati ritrovati 70 files di carattere pedopornografico. Immagini facenti parte di una raccolta online che aveva destato scalpore in Ticino a inizio 2018. Un’inchiesta avviata dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni nel 2016, la quale aveva permesso di ricostruire la vendita e lo scambio di immagini di teenager ticinesi, inconsapevoli di ciò che stava accadendo.

