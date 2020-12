Un solo obiettivo: riaprire il Casinò

Campione d’Italia punta tutto sul non fare dichiarare fallito il Casinò domani al Tribunale di Como. Lo ha ribadito il sindaco Roberto Canesi ieri in un Consiglio comunale convocato apposta. E il Legislativo ha avallato questa strategia, ratificando gli indirizzi alla società di gestione del Casinò, interamente partecipata dal Comune, perché propugni la causa della procedura concordataria. Non vi sono alternative, ha detto il sindaco, non soltanto per la sopravvivenza della casa da gioco a quasi due anni e mezzo dalla sua chiusura e dalle conseguenza catastrofiche per la comunità campionese, ma per la sua stessa esistenza.

Non ci sono altre strade

Dal fallimento del Casinò, ha sottolineato Canesi, nessuno trarrebbe profitto. Nemmeno i creditori: sia per l’insufficienza della residua liquidità di cassa, sia per la criticità dell’usufrutto dell’immobile, la cui «appetibilità commerciale» risulterebbe compromessa dalla sua principale destinazione d’uso, di sede di casa da gioco. In altre parole, liquidazione e vendita fallimentare produrrebbero entrate così ridotte da non dare soddisfazione nemmeno ai crediti salariali degli ex dipendenti. Scartata inoltre l’idea di modificare la destinazione d’uso, proposta da qualche investitore interessato, perché secondo Canesi comporterebbe l’inevitabile fine non solo di una storia ormai centenaria, ma anche dell’occupazione locale generata dalla casa da gioco.

Si cercherà quindi il concordato o la ristrutturazione del debito - che ammonta a quasi 176 milioni di euro - tramite un rigoroso piano finanziario garantito da uno dei «primari gruppi internazionali» interessati ad affiancare il Comune al fine del riavvio e della gestione del Casinò. Soltanto la «continuità aziendale», oltre a saldare crediti e rimborsi, consentirà al Comune di salvaguardare la propria partecipazione azionaria e di avvalersi di entrate da una quarantina di milioni di euro all’anno che, dalla chiusura del Casinò, «vengono riversate» alle limitrofe case da gioco ticinesi. Per far fronte alla Procura, che ne chiede il fallimento, Campione spinge per la continuità della gestione, in quanto essa e il Casinò «costituiscono condizioni imprescindibili per l’esistenza del Comune di Campione d’Italia». Nella speranza che questo sarà sufficiente a convincere il Tribunale fallimentare di Como.

Unità apparente

Il Legislativo ha accolto all’unanimità la proposta del Municipio, emendandola con un suggerimento del consigliere comunale di minoranza Christian Toini: esautorare l’attuale amministratore unico della società di gestione a favore di un organo collegiale. Assenti invece gli altri due consiglieri di minoranza, su posizioni tanto avverse da escludere dal gruppo Toini, di fatto ora indipendente. Tra gli interventi, particolarmente vibrante quello di Paolo Bortoluzzi in difesa del patrimonio anche ideale che il Casinò rappresenta, mentre la vicesindaca Gaetana Padula si è rammaricata per la mancata unione auspicabile alla vigilia di un processo che sarà comunque decisivo per l’enclave. Durante la seduta è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex sindaco Sergio Costioli, scomparso martedì scorso.

Targhe ticinesi: una soluzione

Almeno dal limbo delle targhe i campionesi usciranno. Domani sarà sottoscritta l’intesa maturata tra Italia e Svizzera per cui le vetture dell’enclave continueranno ad essere targate Ticino. Un biennio di proroga - e per le vetture in leasing fino a conclusione del contratto - è il risultato conseguito dal Comune.

