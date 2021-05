Lo scorso febbraio, su un terreno privato nel quartiere di Davesco-Soragno sono stati tagliati una quarantina di alberi - frassini, tigli e castagni - e il consigliere comunale dei Verdi Nicola Schoenenberger ha chiesto perché. «Il fatto ha prodotto in chi frequenta quella strada una reazione di sconcerto e indignazione - scrive Schonenberger in un’interrogazione al Municipio di Lugano. - C’è stata addirittura una sorta di pellegrinaggio, anche tra chi di solito non passa di lì, per andare a constatare il disastro». Municipio che, con una rapidità che se non è da record poco manca, ha risposto due giorni dopo. Questo il succo: Le piante sono state tagliate perché era legale farlo, e addirittura auspicabile. Che la cosa fosse in regola, in realtà, lo sapeva anche Schonenberger, che piuttosto...