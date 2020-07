Dopo un inizio stagione all’insegna del maltempo, finalmente l’estate è arrivata e con essa la voglia di fare un tuffo. Lago o piscina, l’importante è rinfrescarsi: facile, no? «Sni». A causa della pandemia, l’accesso ai lidi di Lugano e alla piscina di Carona è limitato e le entrate sono prenotabili sulla nuova piattaforma «Prenota Lugano», dove si sceglie una data e si acquista il biglietto di entrata.

Per alcuni, in particolare gli anziani senza dimestichezza con la Rete e giovani sprovvisti di carta di credito, l’operazione può risultare un po’ complicata. Se i meno organizzati possono sentirsi scoraggiati dal dover comprare il biglietto in anticipo, altri sono entusiasti di poter avere il lettino prenotato a proprio nome senza, ad esempio, doversi presentare ai cancelli di buon mattino....