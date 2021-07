Un uomo sparisce nelle acque del Ceresio

(Aggiornato alle 21.23) Dopo l’incidente al lido di Gerra Gambarogno, un uomo è annegato nelle acque del Ceresio, in zona foce a Lugano, giovedì, attorno alle ore 18:30. Stando alle informazioni giunte in redazione l’uomo, un 50.enne di origini eritree residente nel Luganese, si sarebbe tuffato nel tentativo di aiutare un giovane in difficoltà quando è sparito nelle acque del lago. Immediato l’allarme ai soccorsi: sommozzatori della Polizia Cantonale e della Società di Salvataggio si sono subito immersi ed hanno localizzato e ripescato il corpo circa un’ora dopo, a circa 25 metri dalla riva e a circa 18 metri di profondità. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.