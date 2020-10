«Si sta replicando quanto successo con il Canvetto Luganese. E anche in questo caso c’è spazio per tutelare il bene culturale senza condizionare negativamente le aspettative di edificabilità della zona e senza compromettere i valori immobiliari». Le parole sono del municipale di Lugano Angelo Jelmini, e sono un buon riassunto delle intenzioni dell’Esecutivo riguardo al futuro del deposito ARL di Viganello. L’ultima parola spetterà però al Consiglio comunale, forse già nella prossima seduta. Queste le opzioni: respingere la proposta di istituire una zona di pianificazione (cioè bloccare per cinque anni qualsiasi progetto), approvarla, o accogliere il suggerimento del Municipio.

Il deposito ARL, come noto, potrebbe essere demolito. ARL aveva raggiunto un accordo con Artisa per la cessione del...