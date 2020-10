Si apre oggi il Visionary Day, un’iniziativa ideata e organizzata da ated ICT Ticino con il patrocinio del Cantone, della Divisione dell’Economia e della Città di Lugano. L’appuntamento che anima l’Autunno Digitale ticinese è diventato un evento della durata di una settimana, con un prologo il 3 e 4 di ottobre relativo all’hackathon fu-turismo.

L’edizione di quest’anno, che avrà luogo fino all’8 ottobre, si distingue per la forte componente digitale e per essere indirizzata come temi e contenuti al mondo delle imprese e ai professionisti. L’agenda che si è venuta a costituire vanta più di 80 interventi, tutti fruibili gratuitamente semplicemente registrandosi online dal sito. Gli appuntamenti sono suddivisi in quattro tipologie di formato: webinar, live talk, tavola rotonda e contenuto streaming e sono tenuti in lingua originale, grazie alle numerose collaborazioni con aziende e professionisti da tutta la Svizzera e internazionali.

«Sono particolarmente emozionata nell’aprire oggi questa seconda edizione di Visionary Day», commenta Cristina Giotto, direttore di ated-ICT Ticino e organizzatore di Visionary Day. «La nostra associazione a pochi mesi dal mezzo secolo di vita consolida ulteriormente la propria missione di facilitatore per il nostro bellissimo territorio. Siamo una realtà non profit, un animatore della scena digitale ticinese e un naturale aggregatore di imprese del comparto tecnologico, che di fatto innervano e sostengono tutta la realtà imprenditoriale del cantone. Infatti, aiutiamo il Ticino nel trovare soluzioni dal mondo digitale e dalla tecnologia per sostenere in modo anche molto concreto, con progetti che hanno un’immediata ricaduta, imprese, professionisti, giovani e giovanissimi, università e altre associazioni di categoria».

«Abbiamo costruito un evento in digitale con oltre 80 interventi e lo offriamo gratuitamente a professionisti e aziende per formarsi sulle competenze digitali oggi fondamentali per stare sul mercato», continua Giotto. «Per questa ragione, chiediamo al Cantone di essere riconosciuti come uno dei principali interlocutori nel settore tecnologico e di trasformazione digitale in Ticino, attivando una formula di patrocinio che ci supporti economicamente nelle attività che promuoviamo».

«La grande novità di Visionary Day per il 2020 è stata quella di trasformare l’evento, rivolgendosi ai professionisti che vogliono accedere a contenuti di qualità su argomenti di massima importanza, legati alla digitalizzazione, alle innovazioni del futuro, all’ecosistema delle startup - continua Davide Proverbio, membro di comitato e organizzatore di Visionary Day. Il programma prevede oltre 80 interventi e contenuti che si snodano attraverso webinar, contenuti in streaming, live talk e tavole rotonde. Gli eventi sono visualizzabili tutti gratuitamente e i percorsi si alternano negli ambiti della business transformation, della sicurezza informatica, del management e competenze digitali. Ospitiamo interventi istituzionali, per capire come il Cantone Ticino e la Città di Lugano stanno orientando sforzi e investimenti verso innovazione e digitalizzazione, ma soprattutto presenteremo casi concreti di aziende che tracceranno la via in tema di blockchain, di tutela della privacy e del trattamento dei dati digitali, di intelligenza artificiale e machine learning applicata alla cyber security, di evoluzione dei modelli di formazione e apprendimento, di Tecnologia e suoi impatti sulla società. Mi preme qui ricordare che tutti gli interventi sono assolutamente gratuiti e che come ated-ICT Ticino abbiamo lavorato con grande entusiasmo per realizzare un’agenda e un programma di grande valore e varietà di contenuti. Il tutto è disponibile semplicemente selezionando sul sito www.visionaryswiss.ch i temi di maggiore interesse personale».

Il programma

Visionary Day è un evento alla sua seconda edizione e si struttura in una veste completamente rinnovata rispetto al 2019, perché è stato ripensato in un formato digitale. L’apertura è stata oggi, 5 ottobre, in diretta streaming a partire dalle ore 10.30 riservata a istituzioni, sponsor e partner presso Istituto Dalle Molle per l’Intelligenza Artificiale USI-SUPSI – Manno. Sono intervenuti: Marco Borradori, Sindaco della Città di Lugano, Norman Gobbi, Presidente del Consiglio di Stato Ticinese, Christian Vitta, Direttore DFE, Alberto Petruzzella, Presidente del Consiglio SUPSI e Franco Gervasoni, Direttore Generale SUPSI.

A seguire una tavola rotonda accessibile su invito, dal titolo “Intelligenza Artificiale e Droni: il futuro è adesso” con: Christian Vitta, Direttore DFE, Andrea Emilio Rizzoli, Direttore ad Interim IDSIA-USI-SUPSI, Enzo Giannini, General Manager Propeller Aircraft & UAV di RUAG Aviation e Presidente dell’associazione Swiss Drone Base Camp, Quentin Ladetto, Research director di armasuisse Science and Technology e Mario Simaz, Founder di Swissteamleaders Sagl.

Infine, a ideale chiusura della settimana Visionary è previsto per la serata del 9 ottobre dalle 17 al Palazzo dei Congressi di Lugano l’appuntamento V&V Night – Tra visione e realtà. Si tratta di un evento di chiusura, in presenza e riservato a sponsor, partner, istituzioni e organizzatori. E sarà anche l’occasione per presentare i risultati dei Voxxed Days Ticino Workshops, dell’hackathon “fu-turismo” e del progetto “Digital Skills”, proposto da ated – ICT Ticino e IUFFP. A conclusione della serata è prevista una tavola rotonda dal titolo: L’azienda del futuro è l’azienda del presente, a cui partecipano: Stefano Santinelli, CEO di localsearch, Quentin Ladetto, Research director di armasuisse Science and Technology, Monica Duca Widmer, Presidente del Consiglio di amministrazione di RUAG, Benedetta Masciari, CFO Argor-Heraeus SA e Giuseppe Guarino, Chairman of The Board di Casale SA.

