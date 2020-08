La SSS - si legge nella nota - nell’ambito della «Covid-Estate 2020» si sta impegnando con il motto «Noi aiutiamo: insieme!» fornendo una consulenza mirata alle città e ai comuni sul posto: membri esperti e di lunga data, definiti dal Comitato della Sezione, aiutano a identificare e a valutare i rischi per la sicurezza acquatica. Non solo, viene proposto un corso accelerato per la prevenzione contro gli annegamenti e vengono messe in campo le pattuglie di prevenzione, che sensibilizzano la popolazione sui temi della sicurezza acquatica.