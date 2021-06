Trevano e le grotte del castello fatto saltare in aria

Perle nascoste del Luganese

Non aspettatevi stalattiti o stalagmiti, ma le grotte rappresentano comunque una delle poche testimonianze rimaste della gigantesca tenuta demolita (compiendo probabilmente uno dei più grandi errori pianificatori nella storia del Ticino) nel 1961 per far spazio al centro studi.