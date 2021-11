Una bara portata da Piazza Riforma in via Pretorio

Come previsto l’associazione “T’aspetto fuori” ha posto davanti al Municipio di Lugano in Piazza della Riforma una bara per sottolineare la morte della giustizia sul decreto d’abbandono della denuncia sporta contro ignoti dopo la demolizione dell’ex stabile Macello. L’associazione è la stessa che il 1. agosto aveva ideato la salva di fischi all’indirizzo della municipale Karin Valenzano Rossi durante il suo discorso.

Davanti al cancello del Municipio si è formato un capannello di persone che ha raggiunto le cento unità. Il corteo ha successivamente accompagnato la bara verso il Palazzo di giustizia in via Pretorio, dove «è stato osservato un minuto di composto silenzio in memoria della vegliarda, che contro ogni previsione non si è dimostrata eterna, soprattutto in Ticino».