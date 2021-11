Una cena a dodici mani

Si è conclusa la quindicesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino 2021 con una cena a 12 mani allo Splendide di Lugano con una sfilata tutta ticinese con grandi proposte enogastronomiche.

Un’edizione ricca di fantastici sapori, ha visto protagonisti ieri 14 novembre allo Splendide Royal di Lugano l’eccellenza degli chef ticinesi: Domenico Ruberto, padrone di casa con Nicola Leanza del Seven Ascona, Marco Badalucci del Badalucci Taste of Art di Lugano, Andrea Levratto del Porto Pojana Ristorante Terminus di Riva San Vitale, Andrea Bertarini del Ristorante Montalbano di Stabio e Federico Palladino dell’Osteria Enoteca Cuntitt di Castel San Pietro, tutti insieme hanno regalato agli ospiti un menu di alto livello in abbinamento all’eccellenza enologica del nostro territorio, con un approccio globale raffinato alla cultura enogastronomica, carta vincente da sempre del Festival.

Dopo un elegante aperitivo con i finger di Nicola Leanza accompagnati da champagne Laurent-Perrier e i cocktails di Pernod Ricard, ad aprire le danze una Tartare di salmone e cotechino, caviale, spuma di cavolfiore proposta da Marco Badalucci abbinato a SanZeno Mosaico 2018, Bianco Ticino DOC di Tamborini Vini. Il Sassi Grossi Bianco, Bianco del Ticino DOC 2020 di Gialdi ha splendidamente accompagnato il secondo antipasto di pesce ideato da Andrea Levratto, un Filetto di Légine Australe cotto a bassa temperatura, zucca, mandarino e liquirizia.

La stagione autunnale non poteva non vedere i Plin di cinghiale, tè nero affumicato e tamarindo di Andrea Bertarini enfatizzati dal Quattromani 2018, Ticino DOC, Swiss Premium Wine, Grand Prix du vin suisse di quest’anno, che ha accompagnato perfettamente anche la splendida Wagyu, ravanello in carpione di Federico Palladino.

In finale, ciliegina sulla torta, una Bavarese di Castagna, inserto all’amaro Generoso, Gin Bisbino e gelato alla verbena di Domenico Ruberto. Come sempre, la miscela speciale di Caffè Carlito per S.Pellegrino Sapori Ticino ha chiuso questa spumeggiante edizione 2021.

Un grande gioco di squadra che caratterizza da sempre la manifestazione: tanta gioia e orgoglio per una serata importante all’insegna della migliore ticinesità, che verrà ora esportata oltregottardo per tre serate dove l’enogastronomia si farà portavoce di un territorio, grazie allo spirito mediterraneo che è uno dei punti forti della nostra regione tanto amata dai turisti della Svizzera interna.

Di seguito la videointervista ai protagonisti della serata.

