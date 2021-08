Una cerimonia surreale, sospesa fra un programma definito nei dettagli e un sentimento profondo che andava oltre qualsiasi scaletta o cornice istituzionale. L’incontro con gli ambasciatori svizzeri avvenuto oggi pomeriggio al LAC nell’ambito del Festival del Film di Locarno non era ancora cominciato, quando la notizia del grave malore del sindaco di Lugano aveva iniziato a circolare fra gli addetti ai lavori. «I nostri pensieri in questo momento sono tutti con Marco Borradori – ha esordito il presidente del Festival Marco Solari – Speriamo che possa riprendersi al più presto». Lo stesso concetto l’ha espresso la segretaria di Stato Livia Leu, augurando al sindaco una «pronta guarigione». Si è parlato, si è dovuto comunque parlare anche di cultura, ma erano parole che sembravano scivolar via senza lasciare il segno, almeno in chi conosceva le gravi condizioni di Borradori. A riportare l’evento ad un’apparente normalità, ad un certo punto, è «stato» lo stesso sindaco di Lugano con l’intervento che aveva preparato per l’occasione. Lo ha letto, «in segno di rispetto», il municipale responsabile della cultura Roberto Badaracco, giunto al centro culturale insieme alla collega Cristina Zanini Barzaghi. Erano presenti anche i consiglieri di Stato Manuele Bertoli e Raffaele De Rosa. «Siamo scioccati» ha detto Badaracco prima di dar voce al discorso Borradori. «Come sindaco di questa città - aveva scritto Borradori - sono convinto che sia di grande importanza instaurare una collaborazione con i nostri ambasciatori all’estero, in particolare per quanto riguarda le attività culturali, economiche, scientifiche e di promozione turistica. Lugano è una città dinamica e intraprendente, aperta al mondo esterno». La musica di Tchaikovsky, interpretata per gli ospiti d’eccezione da un sestetto dell’Orchestra della Svizzera Italiana, ha accompagnato la cerimonia verso la sua conclusione, seguita da una visita al museo del LAC. Poi ognuno se n’è andato con i suoi pensieri.