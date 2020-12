Si chiama Northern Lights ed è il gruppo guidato da Damian Hefti e Andrea Burkhardt. Una delle sette cordate che si sono fatte avanti per rilevare la gestione di Lugano Airport. Northern Lights ha le idee precise. Forse non ha dalla sua i capitali a disposizione dei due gruppi favoriti (quello capitanato da Giovanna Masoni e sir Lindsay Owen-Jones e quello guidato da Stefano Artioli, Rolf Marending e Massimo Malgorani), ma ha esperienza e dinamismo. E poi non è detto. Una buona idea a volte trova finanziatori importanti. «Di persone interessate a investire nel progetto ne abbiamo diverse», ci viene confermato. Idea centrale di Northern Lights è riportare a Lugano i voli di linea attraverso la creazione di una nuova compagnia aerea: la SouthSuisse Airways. Un’idea che tra l’altro Hefti - giovane imprenditore ticinese - studia da molto tempo avvalendosi della consulenza di esperti del settore. Ed esperto del settore è Andrea Burkhardt. Pilota di linea, ha volato su Lugano per buona parte della carriera prima con Crossair, poi con Swiss e infine con Darwin (senza dimenticare un passaggio sugli MD-90 di Hello). Burkhardt conosce dunque molto bene lo scalo e i suoi difetti strutturali e tecnici. E conosce anche bene le strategie - e gli errori commessi - delle compagnie che dopo Crossair hanno deciso di impegnarsi nello scalo ticinese.

Hefti e Burkhardt sono convinti - per diverse ragioni - che Lugano Airport abbia ancora grande potenziale per i voli di linea. Nel loro piano sono previsti - oltre ai voli «leisure» (quelli estivi) e all’arrivo di charter -, collegamenti regolari con almeno Ginevra, Francoforte e Londra. Non con i «soliti» Saab2000 ma con dei più moderni Embraer 170, che permettono avvicinamenti più sostenibili. Francoforte e Londra. Due destinazioni che per più di un decennio i vertici dello scalo luganese hanno tentato, senza mai riuscirci, di offrire. Come mai Northern Lights crede di riuscire dove tanti (da Swiss e dunque dal gruppo Lufthansa o - spostandoci a Berna - la compagnia SkyWork, poi finita in bancarotta) o hanno fallito o addirittura non ci hanno mai neppure provato ritenendo l’impresa non sostenibile finanziariamente? E oggi, con la crisi pandemica che ha messo in ginocchio il mercato dell’aviazione, è davvero realistico immaginare un florido futuro per una neonata compagnia aerea regionale, con l’hub principale in una città di meno di 100.000 abitanti? Hefti e Burkhardt ci rispondono senza esitare:_«Sì». «Sì perché la pandemia ha aperto anche molti spiragli, diverse nicchie e tante opportunità». C’è disponibilità di aerei in leasing a prezzi ragionevoli, c’è abbondanza di piloti e - soprattutto - nel breve-medio termine potrebbe cambiare la politica dei prezzi. «Quando si tornerà a volare - ci viene spiegato - la gente dovrà abituarsi a prezzi più alti. Dubitiamo che si volerà ancora per 39.90 tra Milano e Londra, e dunque Lugano da questo punto di vista tornerà ad essere concorrenziale».