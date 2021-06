«Il diritto penale svizzero prevede che le pene non siano soltanto punitive, ma permettono all’imputato di trovare la giusta strada, in linea con le regole del codice penale». Una premessa quella fatta dal giudice Siro Quadri – che ben inquadra la vicenda approdata questa mattina nell’aula della Corte delle assise correzionali di Lugano (a Mendrisio). Aula nella quale doveva comparire un 29enne domiciliato nel Luganese. Doveva, perché a conti fatti la sedia riservata all’imputato era vuota. «È assente a causa dell’aggravamento del quadro ansioso di cui soffre» ha precisato la rappresentante della difesa Manuela Fertile. Un quadro clinico noto allo Corte. Ed è per questo motivo che il processo si è svolto regolarmente. Alla sbarra, come detto, il 29.enne che tra il 2015 e lo scorso anno si è macchiato di numerosi reati: truffa, coazione, ripetuta guida in stato di inattitudine, ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, ripetuta elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, inosservanza dei doveri in caso di infortunio, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e, infine, infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni. Un lungo elenco di reati, non contestati dalla difesa. La Corte ha così accolto la richiesta di pena formulata dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti: una pena detentiva di 14 mesi, sospesa per un periodo di prova di 4 anni, una multa di mille franchi e l’obbligo si seguire un’assistenza riabilitativa (con presa a carico psichiatrica), sociale e professionale.

I guai con la giustizia per i quali il 29.enne è stato giudicato, come anticipato, sono cominciati nel 2015 quando, alla Manor di Vezia, ha scambiato le etichette dei capi d’abbigliamento acquistati, tentando così di abbassare lo scontrino finale di 469 franchi. Un anno più tardi, invece, mentre era bordo dell’auto insieme a una ragazza «per discutere della loro situazione personale», ha impedito che lei potesse scendere. Nel giugno del 2020, in una sola notte l’uomo, ubriaco (il tasso alcolemico nel sangue era tra 2,06 e 2,84), ha causato tre incidenti. Gli agenti di polizia, giunti a casa sua, si sono in seguito visti puntare addosso una pistola soft-air (ad aria compressa) che per il suo aspetto, però, poteva essere scambiata per un’arma da fuoco vera.

Sebbene l’uomo abbia ammesso tutti i reati commessi, la prognosi è stata definita negativa. Per il giudice «esiste un pericolo di recidiva». Insomma, allo stato attuale potrebbe nuovamente commettere atti simili. Ma, s’è detto in apertura, bisogna fare i conti con un quadro clinico per nulla facile. Ed è proprio in questo contesto che il giudice si è trovato a sentenziare una pena sospesa con l’obbligo, però, che l’imputato si faccia curare. Giudice che ha riconosciuto «la vita difficile, già dall’età di 7 anni. È sempre stato in cura». E la sua assenza in aula – ha rimarcato – «è un segnale che non stia proprio benissimo». Accertato che soffra di una seria patologia, questa «di sicuro non verrebbe guarita in carcere: non credo che il carcere – ha ribadito – sia il modo giusto per instradare un profilo come il suo. Ha commesso i delitti spinto anche da segni di disperazione e malattia. È apprezzabile che abbia ammesso tutto quanto commesso e che abbia aderito alle cure psichiatriche in corso, nonché abbia tentato di andare a vivere da solo. Peccato, però, che non aderisca ai piani proposti per un orientamento professionale che gli permetterebbero di trovare una soluzione alternativa a quella attuale. Peccato – ha inoltre evidenziato – che non sia stato risolto il problema dell’alcol». Da qui, dunque, l’obbligo già menzionato di un’assistenza riabilitativa, sociale e professionale. E una pena, seppur sospesa per 4 anni, a 14 mesi di detenzione.