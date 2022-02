Eccolo qui. L’edificio residenziale progettato da Mario Botta e sorto sulle macerie del Cinema Cittadella, a Lugano, ha ormai preso forma. Una forma che lo fa somigliare – architetto, ci passi il paragone un po’ così – ad una di quelle pareti strapiombanti che mettono a dura prova le capacità degli scalatori. Può piacere o no, ma di sicuro lo stabile non può essere considerato un parallelepipedo anonimo: le sue geometrie caratterizzano il contesto in cui è inserito, spiccano. Per alcuni anche troppo. Ci riferiamo alla Società ticinese per l’arte e la natura, che a suo tempo si era opposta al progetto ritenendo che la facciata del nuovo stabile non si integrasse con quella della vicina basilica del Sacro Cuore. La vertenza era andata avanti per due anni costringendo l’Associazione Cittadella...