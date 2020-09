Lugano è pronta ad accogliere le atmosfere autunnali con la tradizionale Festa d’Autunno che animerà il centro e, per la prima volta, anche il lungolago, sabato 3 e domenica 4 ottobre. A causa delle misure legate al coronavirus sarà una festa un po’ diversa dal solito: non ci saranno i tradizionali grottini gestiti dalle associazioni cittadine (troppo complicati e costosi da organizzare rispettando le misure restrittive), ma la gastronomia tipica sarà affidata ai ristoratori del centro storico. Ci sarà invece il mercatino, che sarà organizzato sul lungolago chiuso al traffico tutto il fine settimana (dalle 8 di sabato alle 23 di domenica). Le bancarelle esporranno la loro merce il sabato dalle 11 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 20. Il centro cittadino sarà allietato anche dalla musica della tradizione proposta dai gruppi folcloristici che regaleranno un sottofondo musicale unico.

Non mancheranno, infine, le proposte per le famiglie e i più piccoli che quest’anno saranno organizzate all’interno del patio del Municipio. I bambini potranno divertirsi grazie a tanti eventi gratuiti pensati appositamente per loro. Per garantire la sicurezza di questi eventi sarà obbligatoria l’iscrizione in loco.