Una fiaccolata contro la violenza in ricordo di Matteo Cantoreggi, il 35.enne di Pregassona picchiato e ucciso prima di Natale nella pensione La Santa di Viganello. Un momento di raccoglimento organizzato per lunedì prossimo, 20 gennaio, nel quartiere luganese di Viganello. La partenza è prevista alle 20 alla chiesa di Santa Teresa, la fiaccolata seguirà poi via Alla roggia, via Molinazzo per arrivare in via La Santa (il percorso, comunicano gli organizzatori, si snoderà esclusivamente sui marciapiedi). Alla fine della fiaccolata, che durerà circa 15 minuti, è previsto un momento di raccoglimento. A garantire la sicurezza - fa sapere la coordinatrice Sara Beretta Piccoli - saranno i City Angels.