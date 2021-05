Una folle corsa che portò alla morte

In prima istanza, la Corte delle assise criminali l’aveva condannato a una pena di 10 anni, oltre all’espulsione dalla Svizzera per 10. Lungo l’elenco dei reati commessi quel giorno di novembre: oltre al già citato omicidio intenzionale, il procuratore pubblico Nicola Respini aveva promosso i reati di esposizione a pericolo della vita altrui, ripetuta infrazione aggravata alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. L’imputato – rappresentato dall’avvocato Yasar Ravi – ha, come detto, impugnato la sentenza di primo grado e ieri si è tornati in aula. Per l’accusa nulla è cambiato rispetto al processo andato in scena il 13 ottobre dello scorso anno. L’uomo, con il suo «comportamento scriteriato», da Arbedo a Sigirino ha «preso di mira una Volvo», ha «strisciato contro un guardrail», ha «messo in pericolo la vita di un motociclista cercando di spingerlo contro il guidovia». Si è «assunto il rischio di causare un incidente mortale». Cosa che poi è successa. Una colpa «gravissima» ha ricordato Respini.

La difesa, per contro, si è battuta per una pena «sensibilmente ridotta». Lo ha fatto contestando il reato più grave, quello di omicidio intenzionale. Chiedendo invece che l’assistito venisse giudicato per omicidio colposo. Il 10 novembre, per Ravi, l’imputato – dopo aver assunto alcol e dei medicinali – «non ha preso in considerazione che il suo stato alterato potesse essere un rischio per gli altri utenti della strada». Il mix di alcol e farmaci (l’uomo era in cura ed era uscito il giorno stesso dalla Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio), ha inoltre ipotizzato, potrebbe aver innescato «un colpo di sonno». Ravi, però, ha chiesto una pena più mite anche in virtù della giurisprudenza. Ha rievocato casi avvenuti in Svizzera dove per lo stesso reato, commesso al volante, la giustizia si è pronunciata con pene tra i 5 e i 6 anni e mezzo di carcere. «Sono pentito e distrutto» ha infine detto il 39.enne. Toccherà ora alla CARP esprimersi su quanto avvenuto nell’autunno di quattro anni fa. La sentenza, in tal senso, verrà comunicata alle parti entro la metà di giugno.