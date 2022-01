Una frana da tenere d’occhio

A quali pesantissime conseguenze saremmo confrontati se, improvvisamente, dopo aver dormito per anni, si mettessero in movimento quei due o tre milioni di metri cubi di materiale che formano l’enorme frana che dal 2000 minaccia la valle della Tresa in territorio italiano, poco lontano dal valico di Ponte Cremenaga? Una cosa è sicura: la vita delle comunità che si affacciano sui due lati del confine sarebbe messa a durissima prova. Niente paura, è solo un’ipotesi, che viene però affrontata seriamente nel progetto Interreg «Fiume Tresa» presentato martedì e promosso dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e dall’Ufficio dei corsi d’acqua del Cantone insieme alla Comunità Montana del Piambello e alla Provincia di Varese. Un progetto che, con un investimento di oltre 3 milioni di...