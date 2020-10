Domenica, al campo da tiro di Davesco, si è svolta la gara sociale di tiro con l’arco di inizio settembre organizzata dall’Associazione Tiro Arco Luganese (ATAL). È stata una mattinata molto attiva, giovani tiratori e non solo hanno potuto prendere parte alla manifestazione, che indipendentemente dal risultato ottenuto si è conclusa con un festeggiamento collettivo davanti ad una ricca colazione. Bambini e giovani adulti hanno approfittato della calda giornata, in un’ambiente dove potersi relazionare tra loro e coltivare nuove amicizie. «L’aspetto relazionale è infatti proprio una delle forze che il tiro con l’arco offre come sport, perché non è solamente una disciplina sportiva da praticare fisicamente, bensì bisogna considerare l’importante dimensione sociale celata dietro al tutto, un aspetto a cui noi dell’ATAL teniamo particolarmente, in quanto ci consideriamo una grande famiglia!», si legge in una nota dell’associazione.