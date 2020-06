Una piccola Lugano marittima affinché la Foce del Cassarate non rimanga «terra di nessuno». È questa l’idea sulla quale si esprimerà oggi il Municipio di Lugano (ed è verosimile che propenderà per un «sì»). «Dare un contenuto allo spazio – spiega il sindaco Marco Borradori – permetterebbe di avere una situazione più regolamentata ed evitare i disordini segnalati da settimane a questa parte. L’idea sarebbe di ospitare due o tre esercizi pubblici, al posto dei 5-6 dell’anno scorso, che gestiscano anche la vigilanza privata, come nel 2019. Vogliamo che la Foce continui ad attrarre gente ma con un po’ di controllo perché non possiamo chiudere gli occhi davanti alle lamentele dei privati». E di lamentele ce ne sono state parecchie, così come parecchi sono stati gli interventi della Polizia Città di Lugano.

Fino a 400 giovani nel weekend

Alcuni numeri li conferma il comandante Roberto Torrente: «Nei fine settimana abbiamo avuto una concentrazione di fino a 400 giovani tra i quali abbiamo riscontrato episodi di violenza e consumo di alcol, anche da parte di minorenni, e droghe leggere, mentre per quanto riguarda sostanze più pesanti non sono stati constatati episodi importanti». Ci sono stati anche danneggiamenti al porto comunale (quello appena dopo l’entrata del Lido) e al Circolo velico. «Gli agenti hanno dovuto allontanare fino a 150 ragazzi dal porto comunale: nei prossimi giorni verranno posizionati dei cancelli per impedire l’accesso al porto nelle ore notturne», spiega ancora Torrente. Un altro problema è rappresentato dal littering e per contrastarlo il Dicastero Servizi urbani ha posizionato bidoni della spazzatura aggiuntivi e aumentato le vuotature. «Dopo il periodo di lockdown, - prosegue il comandante - soprattutto da parte dei giovani, c’è stata una grande voglia di festeggiare e ritrovarsi all’aperto e la Foce è stata scelta come luogo prediletto. Confido che con la normalizzazione degli orari di apertura degli esercizi pubblici e delle discoteche (già in vigore, ndr.) si ritrovi una nuova normalità». Questo non vuol dire che la polizia non vigilerà, anzi: «A partire da questo weekend aumenteremo i controlli alla Foce» assicura Torrente.