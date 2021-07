Sicurezza alla Foce. L’argomento è tornato d’attualità a causa dell’annegamento nel lago di un 50.enne, giovedì 1. luglio. La Città non ha finora ritenuto necessario presidiare la zona con i bagnini, ha però deciso di mettere alcuni cartelloni, invitando i bagnanti alla prudenza. «Serve maggiore responsabilità da parte dei cittadini», hanno dichiarato negli scorsi giorni al CdT Boris Donda, presidente della commissione «Acque sicure», e il presidente della Salvataggio Lugano Franco Zehfrus. Ma per alcuni consiglieri comunali non basta. Hanno quindi deciso di inoltrare una mozione al Municipio.