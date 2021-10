Il nuovo Municipio di Morcote non intende navigare a vista. Pertanto nelle scorse settimane ha presentato il piano finanziario e quello delle opere, con un orizzonte decennale. Un documento raro in politica, dove spesso si tende a ragionare di legislatura in legislatura: «Considerato che negli ultimi anni una pianificazione completa delle opere da realizzare è mancata totalmente e visto che alcune di esse devono essere urgentemente concretizzate - si legge nel relativo messaggio - il Municipio ha ritenuto congruo approntare un piano che andasse al di là della canonica legislatura ma che inquadrasse chiaramente gli obiettivi finali». «Si è voluto dare un segnale - afferma il sindaco Giacomo Caratti, da noi contattato. - È facile fare solo una fotografia a corto termine. Invece ci tenevamo a...