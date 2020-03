Nei giorni scorsi la Sezione pescatori Golfo di Lugano con l’ausilio dei sub della Lugano Sub, ha posato 130 alberelli di Natale lungo le postazioni subacquee situate al Lido Riva Caccia e in prossimità della presso la Forca di San Martino. L’intervento diretto dal presidente della sezione Lorenzo Beretta Piccoli, viene ripetuta ogni anno e ha come scopo quello di creare un habitat ideale per la riproduzione del pesce persico. Durate questo periodo le femmine distendono fino a due metri di nastri di muco contenete migliaia di uova che vengono praticamente assicurate all’intreccio dei rami di pini e abeti sommersi. La distesa di alberi di Natale diventa così una sorta di «nursery» per questa specie ittica dove gli avannotti possono crescere al riparo di predatori. Da notare che il persico reale era stato designato pesce dell'anno per il 2019 dalla Federazione Svizzera di pesca (FSP) che lo aveva scelto per ricordare come questa specie, diffusa nelle acque svizzere, sia una delle più apprezzate sulle tavole del nostro Paese.