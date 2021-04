«Una Pasqua così non si vedeva da tempo: c’era qui tutta la Svizzera». Parole di Federico Haas, presidente di HotellerieSuisse sezione Sottoceneri. Parole confermate dai dati diffusi ieri dall’Osservatorio del turismo dell’IRE, che indicano per il Luganese una significativa crescita dell’occupazione delle camere rispetto agli anni precedenti, con picchi dell’86% su venerdì e sabato. Per gli albergatori del Luganese, specialmente considerando che la Pasqua 2020 era caduta durante il lockdown e che anche nel periodo natalizio il business si era praticamente azzerato, si tratta di una benvenuta boccata d’ossigeno. E non è stata la sola dato che il bel tempo e le difficoltà a poter soggiornare in paesi esteri hanno donato agli albergatori occupazione sopra le medie anche lo scorso autunno e da...