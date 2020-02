Un gran lavoratore, una persona di cuore, un buon amico. Così chi lo conosceva bene descrive il 40.enne di Lugano morto sabato sera in un incidente in motoslitta nella Bergamasca. L’uomo, un tipo sportivo che non era nuovo alla motoslitta, aveva noleggiato i mezzi insieme a due amici per un’escursione notturna. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 vicino al rifugio Magnolini, situato a 1.610 metri d’altezza nei pressi del Monte Alto. Vani gli intervento prestati sul posto anche dall’elisoccorso e dal Soccorso alpino di Clusone: gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Il 40.enne potrebbe essere stato colto da un malore e aver perso il controllo della motoslitta, le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio dell’inchiesta, confermano i Carabinieri di Clusone. Del gruppo, che stava salendo con le motoslitte verso il Rifugio Magnolini seguendo un percorso battuto e utilizzato sia di giorno sia per le escursioni in notturna, faceva parte anche un responsabile della società che gestisce e noleggia i mezzi.