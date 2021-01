Tutto si era arenato nell’ormai lontano 2015. All’epoca - «in virtù delle mutate condizioni quadro» - il Cantone aveva bocciato la pianificazione della grande (e importantissima per i due Comuni) area attorno alla stazione FFS di Lamone-Cadempino. Una pianificazione tra l’altro che poggiava su un progetto - quello del nodo d’interscambio - risalente al 2005. Ora, a 16 anni di distanza, il dossier è tornato di attualità. Il Dipartimento del territorio ha infatti elaborato una nuova pianificazione che intende risolvere diversi problemi di viabilità e - soprattutto - realizzare un nodo intermodale del trasporto pubblico (è previsto per esempio un terminal dei bus _dando dunque finalmente a Lamone e a Cadempino, non solo a livello pratico ma ora anche infrastrutturale, il ruolo di polo dei trasporti...