«Intitolare una piazza di Lugano a Marco Borradori». È stata lanciata quest’oggi su change.org una petizione per onorare la memoria del sindaco di Lugano scomparso ieri in seguito ad un malore improvviso. Nel testo si legge: «Con la scomparsa di Marco Borradori, Lugano ha perso ben più del suo sindaco: se n’è andato il suo più grande rappresentante di gentilezza, disponibilità e signorilità. È stato il sindaco di tutti, firma se anche tu ritieni che Lugano debba intitolargli una piazza».

La questione in città è legiferata. Fa stato l’Ordinanza municipale sulla toponomastica, lo stradario e la numerazione civica della Città di Lugano, e sulle targhe commemorative. In particolare, all’articolo 8 («Personalità») si legge: «Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, e ciò per evitare scelte dettate da visioni settoriali o dalla spinta emotiva che segue la scomparsa».

Difficilmente quindi la petizione ha possibilità di riuscita immediata, dato che la norma è stata scritta proprio pensando a casi come questi. Tant’è che, ad esempio, a oggi non vi sono a Lugano vie o piazze dedicate a Giuliano Bignasca, scomparso nel 2013. Se ne parlerà, se vi sarà la volontà, fra un paio d’anni.

Anche il Consiglio, la Direzione e lo staff della Fondazione Conservatorio della Svizzera italiana partecipano al cordoglio dei familiari, degli amici e della Città tutta, per la prematura e improvvisa scomparsa dell’Onorevole Sindaco Marco Borradori. «Siamo tutti molto scossi dalla scomparsa di Marco Borradori, che abbiamo conosciuto come persona sempre vicina a noi, dai tempi in cui ricopriva la carica di Consigliere di Stato», riferisce il Direttore generale della Fondazione, Christoph Brenner «una persona che ha mostrato negli anni una grande sensibilità nei confronti della nostra scuola, dei nostri allievi e studenti e che, con immutato piacere, ritrovavamo di anno in anno ai nostri appuntamenti concertistici. La sua inaspettata scomparsa lascia in tutti noi un senso di vuoto e di profonda commozione».