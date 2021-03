Dal 2001, anno dell’aggregazione, Capriasca ha un moltiplicatore politico d’imposta del 95%. Ora non più. Il Consiglio comunale, in seduta ieri, ha deciso di abbassarlo di un punto percentuale, portandolo al 94% e facendo suo il rapporto di maggioranza della Commissione della gestione (firmato dai commissari PLR e Lega/UDC), che proponeva la storica diminuzione, e la sua motivazione: da una parte venire incontro al le economie domestiche e ai commerci che stanno subendo le conseguenze economiche della pandemia, e dall’altra parte lasciare nelle tasche dei cittadini gli importi non necessari per la copertura del fabbisogno comunale (il moltiplicatore aritmetico per il 2021 si situa al 92,5%).