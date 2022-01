«Sappiamo che Lugano ha difficoltà finanziarie, ma credo che se avessimo proposto un Piano direttore modesto avremmo commesso un grosso errore. Perché non saremmo riusciti a entrare nella transizione ecologica, ad affrontare le trasformazioni che ci attendono». Parole dell’architetta Paola Viganò, capofila della visione che la Città ha deciso di sviluppare quale base del nuovo Piano direttore . Una visione per molti aspetti radicale rispetto all’esistente: «Ma credo che a Lugano interessi ripartire da una prospettiva diversa, altrimenti non saremmo arrivati a proporre un PDcom di questo genere, che prevede anche trasformazioni importanti e complesse». Fatto sta che i soldi bisognerà trovarli: «Un aspetto fondamentale della ristrutturazione di città e territori, necessaria per rispondere ai cambiamenti climatici e alle problematiche fatte emergere dalla pandemia, riguarda anche il cambiamento nell’allocazione delle risorse pubbliche e private. Siamo in un momento che richiede sforzi e investimenti diversi: l’Europa li sta facendo con il Recovery Plan e immagino che lo stesso farà la Svizzera».

La visione di Viganò non ha inoltre timore di proporre soluzioni differenti rispetto ad alcune scelte fatte di recente. Come per il Pian Scairolo, per cui è già in fase d’approvazione un nuovo Piano regolatore: «Ci sono delle proposte interessanti, come il parco lungo la roggia, ma non credo si possa fare tabula rasa. Noi proponiamo una trasformazione incrementale che rivede la viabilità e sfrutta la possibilità di modificare facilmente gli edifici presenti: non saprei dire se è una posizione un pochino più prudente o un pochino più coraggiosa».