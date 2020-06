Conseguentemente all’emergenza sanitaria legata al COVID-19, istituzioni e privati hanno messo in campo una serie di iniziative per contenere la propagazione del virus. Tra queste - considerata l’incertezza sull’evoluzione dell’agente patogeno e i tempi necessari alla realizzazione di un vaccino – è d’attualità l’introduzione di soluzioni digitali di contact tracing. L’utilizzo di strumenti tecnologici per far fronte all’emergenza apre tuttavia il dibattito sul tema della protezione della privacy. Lugano Living Lab propone di approfondire vantaggi e svantaggi dei metodi di tracciamento con un evento pubblico che radunerà esperti di tecnologia, informatica, medicina, diritto ed etica. L’evento, che sarà introdotto dal Sindaco Marco Borradori e moderato da Giada Marsadri e Andrea Arcidiacono, si terrà martedÌ 30 giugno alle 17.00 al Parco Ciani (Zona Boschetto Ciani) oppure, in caso di cattivo tempo, al Padiglione Conza (Spazio MAC 6).