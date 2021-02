Qualcuno prima o poi dovrà pagare. Al netto di tutte le discussioni, si può riassumere così il problema dei 117 milioni che la Città deve prelevare dai proprietari d’immobili avvantaggiati da varie opere di canalizzazione. Che deve ma che al momento non può prelevare, perché lunedì il Consiglio comunale ha detto no. Dopo un dibattito serrato - che ha visto leghisti contro leghisti, liberali contro liberali, socialisti e popolari democratici contro leghisti e liberali: sono saltati tutti gli schemi al Palacongressi - la maggioranza del Legislativo ha rimandato la richiesta al mittente e ora il Municipio deve decidere il da farsi. Il capodicastero Michele Foletti è per tornare in Consiglio comunale con lo stesso messaggio, ma bisogna vedere come si esprimeranno i colleghi e non è da escludere...