È il momento. Non si può più aspettare. Lo sport luganese, al gran completo, ha un sogno. E, ora più che mai, ma sarebbe meglio dire ora o mai più, vuole vederlo realizzato. Per questo, ieri tramite Posta A ha inviato una lettera al Municipio e ai consiglieri comunali di Lugano. Chiedendo pieno sostegno al progetto del Polo sportivo e degli eventi in vista del voto, decisivo, di lunedì. Un testo accorato, firmato da diciassette associazioni: Associazione cantonale ticinese di ginnastica, Circolo scherma SAL Lugano, Club Lugano Scherma, Dragons Lugano, FC Lugano, FC Rapid Lugano, Gruppo Carrozzella InSuperAbili, Hockey Athletic Club Lugano, HC Lugano, Judo Budo Club Lugano, Lugano Tigers, Panathlon Club Lugano, Raggruppamento San Bernardo, Società Federale Ginnastica Breganzona, Società Federale Ginnastica Lugano, Società Tennis Tavolo Lugano, Volley Lugano.