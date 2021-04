Radio Morcote International compie oggi 1 anno. L’emittente radiofonica nata un po’ per scherzo agli inizi della pandemia (è stato un modo per sfuggire alla noia del lockdown) ha festeggiato il suo primo compleanno. E la torta è stata realizzata da Alexia e Alice, le due gemelle ticinesi protagoniste recentemente della trasmissione Bake Off Dolci sotto un tetto. Unite nella vita e anche in questa esperienza che le ha legate ancora di più, proprio come quando erano bambine e ha dato la possibilità di far crescere la passione ed aumentare le capacità tecniche spingendole ad usare ingredienti insoliti e provare ricette di pasticceria ancora a noi sconosciute.