Una visione d’insieme per la Tesserete di domani

Prima una verifica del dimensionamento delle zone edificabili di tutta la Capriasca, poi le linee guida per programmare lo sviluppo territoriale di Tesserete e immediati dintorni. È così che intende procedere in ambito pianificatorio il Municipio di Capriasca, di fatto accogliendo quanto chiesto in una mozione interpartitica sottoscritta dalla stragrande maggioranza dei consiglieri comunali la scorsa estate. Mozione che l’Esecutivo ha chiesto al PLR Hamos Meneghelli, primo firmatario, di ritirare formalmente. Cosa che quest’ultimo, ci ha riferito, è intenzionato a fare.

«Occorre visione strategica»«La sensazione - si legge nella mozione - è che si sia proceduto sino a oggi a compartimenti stagni, mossi da sentimenti e tendenze del momento senza avere la necessaria visione strategica del futuro...