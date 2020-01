Una cinquantina di persone ha partecipato stasera alla fiaccolata contro la violenza organizzata nel quartiere luganese di Viganello in ricordo di Matteo Cantoreggi, il 35.enne di Pregassona picchiato e ucciso prima di Natale in una stanza della pensione La Santa. I partecipanti - tra i quali anche il padre di Matteo, Pietro Cantoreggi - si sono dati appuntamento davanti alla chiesa di Santa Teresa per raggiungere via La Santa, dove ha avuto luogo un momento di raccoglimento.