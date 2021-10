Uniti per onorare l’antico mulino di Medeglia

Il più antico documento legato al mulino è un atto notarile del 1420. Quello successivo risale al 1723 ed è probabilmente legato a un passaggio di proprietà. Un pregio della struttura era il canale aperto che portava l’acqua dal fiume Vedeggio. Lungo il suo corso, in passato, di questi collegamenti ne esistevano tanti, poi con il tempo e l’urbanizzazione sono stati distrutti. Medeglia fa eccezione: una parte del canale è rimasta. Nel 1918, fra l’altro, era stato ripristinato per far funzionare una piccola centrale elettrica costruita dalla ditta Margni, Borla e Manetti vicino al mulino, che ha assicurato l’elettricità a Medeglia e Isone dal 1918 al 1934. Ulteriore curiosità tecnica: il mulino di Medeglia era anche dotato di una pesta (o qualchiera o folla) in cui veniva brillato l’orzo o pestata la canapa o il lino per staccare le parti legnose.