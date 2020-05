Primi punti a favore del nuovo polo sportivo di Lugano. Sono maturati in Commissione dell’edilizia, dove la richiesta di un credito di 14 milioni per progettare l’opera ha incassato un preavviso favorevole, anche se con alcune perplessità. In particolare sullo spostamento degli uffici comunali dal centro a Cornaredo e sul fatto che la Città finanzierebbe la progettazione di una fetta di terreno destinata ai privati. Il rapporto stilato da Antonio Bassi, Benedetta Bianchetti, Marco Bortolin e Rinaldo Gobbi, comunque, promuove l’investimento, «che ha una valenza strategica non solo per la città, ma per tutto il cantone».



Un parco «fondamentale»

Le osservazioni dell’Edilizia partono dal parco dello sport previsto al Maglio, dove troverebbero spazio alcuni campi, un impianto per il curling e una zona verde pubblica. Per i commissari è un «tassello fondamentale», ma ci sono alcuni aspetti a cui fare attenzione. Ad esempio la situazione delle ditte che oggi occupano una struttura industriale nella zona e «che si vedranno costrette a trovare soluzioni alternative» fa notare l’Edilizia, che chiede «un dialogo con le parti» ed eventualmente di mettere a disposizione degli stabili comunali in disuso. Sulla costruzione in sé, due suggerimenti: considerare la vicinanza del fiume ed evitare il legno per le facciate esterne.



Ancora quelle torri

Per quanto riguarda le strutture a Cornaredo, cioè stadio, palazzetto, torri amministrative e «blocco» dei servizi, i commissari invitano a non dividere la progettazione in due fasi, dato che strutturalmente parliamo di un «un corpo unico fortemente interconnesso». Chiedono anche di studiare il nuovo campo da gioco principale in modo che un giorno, volendo, si possa tornare agevolmente dal fondo sintetico a quello in erba naturale. Poi il discorso tocca un punto chiave. Un punto sul quale la politica cittadina si è già spaccata: il previsto spostamento, nelle torri, degli uffici comunali attualmente in centro. La soluzione secondo alcuni andrebbe a penalizzare il centro stesso e le sue attività economiche: era una preoccupazione anche prima della pandemia, figuriamoci ora. La commissione «comprende la necessità di offrire ai privati dei contratti d’affitto a lungo termine che possano rendere allettanti i loro investimenti immobiliari, tuttavia legare tale garanzia allo spostamento di parte dell’amministrazione in una delle due torri risulta prematuro». Proposta dell’Edilizia: trattare la spinosa questione con un messaggio municipale ad hoc, specificando cosa si vuol fare con gli edifici che rimarrebbero liberi in centro. Bisogna capire cosa ne pensano i privati, chiamati a depositare le loro proposte entro la fine di questo mese.



Parlare prima di spendere

Agli stessi privati, in una fase successiva, sempre per fare in modo che l’operazione sia interessante anche per loro, sarebbe data la possibilità di costruire edifici residenziali sul lato ovest di Cornaredo.